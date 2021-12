Il cagliaritano Samuele Cannas prende la sesta laurea a Pisa a 25 anni: ora vuole curare i tumori a pancreas e fegato

Era il suo obiettivo e l’ha raggiunto: ottenere 6 lauree entro i 25 anni di età. Samuele Cannas, originario di Cagliari, studente a Pisa, ha ricevuto questa mattina le congratulazioni del presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. “Qualche mese fa vi avevo parlato di Samuele Cannas, studente della Scuola Superiore Sant’Anna che stava per completare il suo percorso di formazione battendo ogni record: sei lauree a solo 25 anni”, scrive Mazzeo sulla sua pagina Facebook. “Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, le lauree in Biotecnologie e Ingegneria Biomedica, la magistrale in Biotecnologie e la laurea in pianoforte al conservatorio, ieri con la licenza magistrale del Sant’Anna ha conseguito il suo ultimo e sesto titolo di studio, tutti con lode. E quando mi ha scritto di avercela fatta ed aver raggiunto il suo traguardo mi ha davvero emozionato!

Perché ora Samuele – continua Mazzeo – ha un sogno più grande e straordinario da realizzare: diventare chirurgo e attraverso la robotica applicata e le biotecnologie, poter curare i tumori al pancreas e al fegato.

Io gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che siamo tutti incredibilmente orgogliosi che la Toscana possa formare dei talenti come il suo. Adesso lo aspettiamo in consiglio regionale per dargli il riconoscimento che merita e fargli, anche di persona, un enorme in bocca al lupo perché i suoi sogni si trasformino in realtà.

Grazie, Samuele. E ancora congratulazioni!”, conclude Mazzeo.