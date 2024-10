Il Cagliari respira, Viola e Gaetano decisivi per la vittoria a Parma ma restano tanti allarmi in difesa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Parma- Cagliari, il cuore rossoblù. Il Cagliari si compatta, grazie anche al ritiro imposto dalla società arriva a conquistare la prima vittoria del suo campionato. Mister Nicola si allontana dal suo credo calcistico e rinuncia (almeno in partenza) alla solita difesa a 3, inoltre l’inserimento del trequartista puro (prima con Viola e poi con Gaetano a gara in corso) giova al gioco della squadra legando tra di loro i reparti. Una partita rocambolesca che ha visto il Cagliari segnare 3 gol, oltre 2 in fuorigioco, un segnale importante per una squadra che fino ad ora aveva capitalizzato solo uno degli 81 tiri totali effettuati. L’unica nota dolente della partita é il reparto difensivo che continua, nonostante i cambiamenti di modulo in corso di gara, a subire gol.

L’infortunio di Wieteska, e Palomino che é ancora lontano dallo stato di forma dei tempi dell’Atalanta sono un chiaro campanello d’allarme, su un reparto che non é lungo abbastanza per le 39 partite stagionali. Adesso ad attendere i rossoblù ci sarà la trasferta a Torino, contro una Juve che non ha ancora preso gol in campionato. Intanto il Cagliari può tirare un sospiro di sollievo e godersi la momentanea posizione fuori dalla zona retrocessione.