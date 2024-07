Il Cagliari e mister Nicola partono male, il Como fa quello che vuole e vince 3-1

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari parte male, e l’attenuante dell’amichevole e non della gara ufficiale regge sino a un certo punto. Nella gara con il Como i lombardi vincono agilmente per 3-1. Bastano dodici minuti per prendere il primo gol, a segnarlo è Cutrone, bravo a rubare un pallone alla difesa sarda. Nove minuti più tardi il raddoppio, firmato dal “gallo” Belotti, ancora una volta a facilitare gli avversari è la poca attenzione della difesa della squadra di Davide Nicola. Prima del fischio della fine del primo tempo regala un sorriso ai tifosi rossoblù presenti tra gli ottocento spettatori di Chatillon il solido Deiola. Si va sotto la doccia e si rientra in campo: il Como trova il tre a uno a diciotto minuti dalla fine con una staffilata di Gabrielloni che trafigge senza pietà un tutt’altro che impeccabile Scuffet. Il resto del match ha poco da raccontare, alla fine non hanno pagato nemmeno i vari cambi del nuovo mister del Cagliari tra il primo e il secondo tempo.

Le prossime due amichevoli del Cagliari sono in programma il 30 luglio, alle diciannove, con il Catanzaro, e il 3 agosto alle 17 con il Modena. Poi la prima sfida che vale davvero, quella della Coppa Italia: rossoblù in campo il dodici agosto alle 21:15.