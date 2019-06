“Il bello e la sfida di essere donna”: martedì la premiazione a Cagliari

Inizierà martedì 18 giugno alle 16 nell’Aula magna del Palazzo del Rettorato la cerimonia di premiazione del Percorso multidisciplinare/concorso “Il bello e la sfida di essere donna”, organizzato dall’Università di Cagliari per promuovere tra gli studenti il rispetto e la valorizzazione della figura femminile e premiare la creazione e la diffusione di video ed elaborati giornalistici sul ruolo della donna nella società, evidenziando le difficoltà che incontra nella realizzazione delle proprie aspirazioni e nella crescita professionale.

Gli 84 studenti che hanno risposto all’invito dell’Ateneo hanno frequentato nei mesi scorsi tre seminari e una tavola rotonda sull’argomento e hanno creato un video o un elaborato scritto in stile giornalistico rappresentativo del tema del concorso.

Sarà il Rettore Maria Del Zompo a consegnare i premi in denaro ai primi classificati individuati dalla giuria tecnica, composta dalle giornaliste Roberta Celot e Miriam Mauti e dal docente Massimo Tria: sono stati individuati il primo e il secondo classificato sia per la categoria “video” sia per la categoria “elaborato giornalistico” (i primi classificati vincono mille euro, i secondi 500).

Martedì saranno assegnati anche i due premi “social” in base al numero di like ottenuti dai video sulla pagina del concorso (in questo caso il primo vince 700 euro, il secondo 300).