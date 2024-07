Igor sereno nell’auto ripulita prima dell’arresto a San Sperate: ha chiesto aiuto all’amante per fare la lavatrice

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Igor Sollai era sereno, due giorni prima dell’arresto per il presunto femminicidio più occultamento di cadavere della moglie Francesca Deidda (oggi sono stati trovati degli oggetti appartenenti a lei nelle campagne ai bordi della Statale 125 a Sinnai, le ricerche proseguiranno domani), al punto da parlare, seduto tranquillamente nella sua auto, tutta ripulita, con l’inviata di “Chi L’Ha Visto?”, il programma di Rai 3. Stando alle risultanze degli investigatori che hanno portato il 43enne nel carcere di Uta, tutto ciò che ha raccontato davanti alla telecamera altro non sarebbero che invenzioni: “L’ipotesi dei carabinieri è che potrebbero esserci altre persone coinvolte, lei non aveva nessun giro ma gli inquirenti hanno detto di non parlare per non intralciare le indagini. Mio cognato fatto denuncia perchè si stava sentendo con lui ma, a un certo punto, non l’ha più sentita e si è preoccupato. Non ho sporto denuncia perchè eravamo in un periodo di pausa dal rapporto e non stava più abitando qui ma dal fratello. Il 10 maggio l’ho accompagnata dove voleva andare e lì l’ho lasciata, ma non posso dire altro. E la sua macchina è stata venduta”. Un discorso-racconto già claudicante, che poi è stato totalmente azzoppato dalle indagini. Come un castello di carte, tutto crollato. Qualche ora fa dalla sua cella il 42enne, tramite i suoi legali, ha voluto rimarcare di essere “innocente. Non ho fatto nulla a Francesca e il 18 luglio, nel nuovo interrogatorio, dirò tutta la verità”. Sono state però le colleghe di lavoro di Francesca a contattare la trasmissione tv: “Ci hanno segnalato di avere visto il marito mano nella mano con l’amante a una festa paesana e che aveva messo in vendita l’auto e il divano”, così la conduttrice Federica Sciarelli. Lo stesso 43enne dirà chiaramente: “Ho venduto la macchina di mia moglie”.

TRA SETTE SATANICHE E “PERSONAGGI FANTASMA” – Sollai ha parlato di un periodo di pausa, senza mai raccontare che, invece, almeno da un anno stava con un’ex compagna delle medie residente ad Assemini, una “fiamma” che si era riaccesa tra i due, con lei che sapeva che il 43enne avrebbe presto divorziato dalla moglie. È proprio lui a cercarla un giorno, successivo alla sparizione di Francesca: “Devo fare un lavaggio delle scarpe da lavoro e poi uno di roba classica, mi daresti una mano a programmare la lavatrice?”. In tanti l’avevano vista salire, spesso, nel suo appartamento. E lei, che non risulta indagata e che è già stata sentita dagli inquirenti, abbassa gli occhi e resta zitta davanti alle telecamere. Parla, a fatica, il padre del presunto assassino: “So che aveva lasciato la moglie in una comunità, tra San Gregorio e Campu Omu. Spero che non abbia fatto niente, ma i figli li facciamo e poi ‘ciccia’, non sappiamo mai come va a finire. Quando mai potrei immaginare certe cose per mio figlio”. Choccato il fratello di Francesca Dessì, Andrea: “Igor si è arrabbiato quando ha saputo che avevo denunciato la scomparsa di mia sorella. Mi disse che saremmo potuti andare a farla insieme. Intanto, però, i primi tempi mi ha sempre fatto pensare a un suo possibile suicidio, successivo a un suo allontanamento per andare, forse, a Milano”.