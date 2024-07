Monserrato, pauroso schianto tra due auto sulla 554: guidatori feriti, uno è in codice rosso

Monserrato – Grave incidente stradale, scontro frontale sulla 554, due veicoli coinvolti, un ferito in codice rosso e l’altro conducente in codice giallo trasportati in ospedale. Lo schianto è avvenuto sulla Statale, all’altezza di via Giulio Cesare e del semaforo dove c’è anche lo svincolo per raggiungere Dolianova. Si tratta di un punto dove, purtroppo, incidenti simili sono molto frequenti. Sul posto sono piombate due pattuglie della polizia Locale guidata dal comandante Domenico Nannini, i vigili del fuoco e due ambulanze: i feriti, due uomini entrambi di 40 anni, sono già stati affidati alle cure dei medici. Il traffico ha subìto grossi rallentamenti.