Iglesias, tutti pazzi per la Notte Bianca: centinaia di persone sotto gli ombrelli colorati. Grandissima partecipazione di pubblico: come vedete nella foto di Francesco Nonnoi, l’iniziativa di “Notteggiando” è stata apprezzata e tantissimi sono stati i visitatori arrivati anche da Cagliari in piazza Sella e nel cuore dello shopping iglesiente. La città xi è accesa di luce e vitalità nel primo appuntamento con il venerdì sotto le stelle. Con una particolarità: sconti speciali nei negozi per chi si è presentato con il look total white, all’insegna cioè del trionfo del bianco.