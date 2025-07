Oggi, sabato 12 luglio, è il giorno della creatività collettiva, con la partecipazione di tantissimi artisti e cittadini che dalle 19 si ritroveranno in piazza Del Mare per contribuire alla realizzazione del Wall of Gaza, una parete lunga 30 metri dedicata alla libertà e alla solidarietà internazionale. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione. Alle 21, interverrà sul palco anche Fawzi Ismail, presidente dell’Associazione Sardegna Palestina.

Intanto, la via continua a trasformarsi in una galleria d’arte urbana: in mattinata è proseguita l’attività Fuori Vetrina, con le opere su serrande e muri delle attività commerciali realizzate da artisti come Alessandro Macciocco, Conan + Lorenz, Macro e Stefano Paynt. In piazza del Mare e lungo il percorso, il pubblico può ammirare anche i coprimastelli decorati, che con le loro installazioni artistiche stanno cambiando il volto dello spazio urbano.

Spazio anche alla musica, con una line-up che abbraccia generi diversi e coinvolge artisti emergenti e affermati. Come sempre, non mancano i live painting, le mostre e gli stand solidali. Uno sarà dedicato alla mostra diffusa “NON IN MIO NOME”, allestita all’interno delle attività commerciali della zona, continua a raccogliere grande interesse. Il ricavato delle opere vendute sarà devoluto all’Associazione Sardegna Palestina per la ricostruzione dell’ospedale Al Awda di Gaza. Parte del ricavato dei live painting andrà inoltre all’ASGOP, per il supporto ai bambini malati e alle loro famiglie.

Programma – Terza serata: Sabato 12 luglio

Line-up musicale dalle 19 alle 24 – Piazza del Mare



Live painting dalle 19 lungo la Via Del Mare

Wall of Gaza – Piazza Del Mare

Dalle ore 19 – pittura collettiva per la Palestina



Programma – Quarta e ultima giornata: domenica 13 luglio

L’ultima giornata della Street Art Week sarà dedicata al completamento delle opere e al saluto finale tra musica e performance diffuse.

Fuori Vetrina – Proseguiranno e si concluderanno le pitture su serrande e muri delle attività commerciali aderenti.

Live painting + DJ set – Dalle ore 18, nelle attività ristorative lungo la Via del Mare, sarà possibile assistere a nuove performance artistiche accompagnate da dj set itineranti.

Proseguirà anche la mostra “Non in mio nome” e sarà presente uno stand in piazza del Mare per la promozione delle opere e la raccolta fondi destinata alla ricostruzione dell’ospedale di Gaza.

La Street Art Week è promossa da Officine Verticali, Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, Cittadinanza Attiva OIKOS e Propositivo, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena.

La giuria artistica, composta da La Fille Bertha, Alessandro Macciocco, Valentina Vinci, Marina Brunetti (Marinetti) e Myriam Quaquero, selezionerà le opere più significative, che verranno premiate con contributi da 1000, 600 e 400 euro.

Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili su: www.streetartweek.it