Iglesias, perde il controllo dello scooter e va sbattere contro il guard rail: operaio in coma

Ha perso il controllo dello scooter, ha sbattuto la test contro il guard rail e ora è ricoverato al Brotzu in coma. L’incidente questo pomeriggio sulla 126 a Iglesias. La vittima è un operaio della forestale, classe 1965, che stava andando al lavoro a bordo del proprio scooter. Per motivi ancora da accertare, l’operaio ha perso il controllo del mezzo ed è andato a urtare contro il guard rail. In un primo momento era lucido, poi ha perso conoscenza ed è stato trasportato con l’elisoccorso al Brotzu (assegnato codice rosso). Sul posto i carabinieri di Iglesias