Iglesias, lasciano cibo per i poveri fuori dal locale: “Grazie a voi possiamo mangiare”

Non se l’aspettavano, quel messaggio di ringraziamento e, colti dall’emozione, hanno scelto di pubblicarlo su Facebook. I titolari del locale Biki di Iglesias, “da 4 anni”, ogni sera lasciano il cibo invenduto fuori dal loro locale. Chi vuole può prenderlo, e la speranza è che finisca nelle pance di persone bisognose. Un gesto bellissimo e, per fortuna, sempre più comune tra i commercianti. Ma i titolari del locale di via Crocifisso mai si sarebbero aspettati di ricevere una lettera di ringraziamento, ovviamente anonima, scritta a mano, lasciata da chi, grazie alla loro generosità, riesce a mettere qualcosa sotto i denti: “Con l’arrivo del Natale è giunto il momento di dirvi grazie. Grazie perché pensate a noi a prescindere da feste e occasioni varie. Grazie perché ogni giorno ci aiutate a mettere qualcosa nel piatto, quando quel piatto diversamente sarebbe vuoto. Grazie, per ora, senza scrivere chi siamo. Sperando che tutto cambi e avendo la possibilità di essere vostri graditi clienti”, così si legge nei due fogli pubblicati dai titolari del locale sulla loro pagina Fb.

La lettera, poi, prosegue con un doppio augurio. “Buon Natale e meraviglioso 2020 a tutto lo staff”. E lo staff ringrazia per la bellissima lettera: “Oggi abbiamo ricevuto posta del cuore, questa lettera era dentro la cassetta dove ormai da qualche settimana mettiamo il cibo invenduto sperando di dare un piccolo aiuto a chi si trova in difficoltà. Parole semplici che ci riempiono di gioia e ci fanno sentire orgogliosi di questa iniziativa che portiamo avanti ormai da 4 anni”.