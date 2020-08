Iglesias, il cagnetto salvato dai vigili del fuoco nella casa che va in fiamme: momenti di grande paura

Iglesias, incendio in un appartamento: i Vigili del Fuoco spengono il rogo e portano in salvo alcuni animali domestici. Intorno alle 11 della mattinata di oggi, la squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento Vigili del Fuoco di Iglesias è intervenuta in via Cremona nel comune di Iglesias per l’incendio di un appartamento sito al primo piano di una struttura di tre piani fuori terra. Gli operatori VVF arrivati sul posto con un’APS (autopompaserbatoio) si sono addentrati nell’abitazione invasa dal fumo individuando l’ambiente dove le fiamme si stavano propagando ad arredi, biancheria, accessori per la casa e materiali plastici, durante le operazioni di spegnimento hanno portato in salvo un cagnolino e alcuni gatti che al momento si trovavano all’interno dell’edificio invaso dal fumo e calore, messa in sicurezza anche una bombola di GPL coinvolta dalle fiamme localizzata raffreddata e portata all’esterno. Terminate le operazioni di spegnimento gli operatori VVF hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Nessun ferito nessuna persona è rimasta coinvolta.