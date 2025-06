Denunciati dai carabinieri due conviventi – un 36enne originario di Catania e una 27enne del posto – ritenuti responsabili di ricettazione di veicoli e parti di autovetture.

Durante un servizio di controllo nelle campagne della località “Palmieri” a Iglesias, i militari hanno ispezionato un’abitazione rurale nella disponibilità della coppia, trovando una Lancia Ypsilon risultata rubata a Domusnovas il 1° giugno scorso, con il blocchetto di accensione manomesso; una centralina elettronica per autovettura; diversi ricambi automobilistici e documenti di circolazione appartenenti ad altri veicoli oggetto di furto, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria di Cagliari, subito informata dagli operanti.

Le indagini proseguono per chiarire l’eventuale coinvolgimento dei due indagati in ulteriori episodi analoghi e per individuare la filiera ricettiva a cui sarebbero destinati i componenti recuperati.