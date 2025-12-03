Una situazione ormai divenuta insostenibile quella dello sterrato situato dietro il SuperPan di via Castiglione, da anni utilizzato come parcheggio dai residenti, dai clienti del market e dai familiari dei bambini che frequentano la scuola materna di via Bandello e la scuola elementare di via Castiglione.

Secondo la segnalazione di un’abitante del quartiere, Irene Tanda, l’area versa in condizioni gravissime: il terreno è completamente devastato e trasformato in un’unica enorme pozzanghera nella quale, ogni giorno, gli automobilisti sono costretti ad avventurarsi per cercare un posto auto. Una situazione che non solo compromette la fruibilità dello spazio, ma rappresenta anche un serio rischio per l’incolumità delle persone.

Tanda denuncia anche episodi di cadute, in particolare tra gli anziani, causati dalla profondità e dalla pericolosità della grande buca che costituisce l’unico accesso all’area. Un vero e proprio “scempio urbano”, come lo definisce la segnalante, che costringe molti automobilisti a rinunciare a utilizzare quello spazio, finendo per intasare ulteriormente via Castiglione e via Copernico, strade già critiche dal punto di vista del traffico.

La residente sottolinea inoltre come negli anni si siano susseguite promesse di interventi da parte di amministrazioni diverse, senza però che sia mai stato realizzato nulla di concreto. “Eppure, basterebbe – afferma – un intervento minimo di decoro urbano per trasformare quello spiazzo in un vero e proprio valore aggiunto per il quartiere”.

La richiesta è chiara: che l’area venga finalmente messa in sicurezza e riqualificata, restituendola ai cittadini in modo decoroso e funzionale. Un appello che molti residenti condividono e che ora attende risposte concrete da parte delle istituzioni.