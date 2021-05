I taxisti di Cagliari bloccano il Largo, rabbia e tensione: “Dove sono i nostri soldi?”

Un’altra protesta a Cagliari, nel Largo Carlo Felice manifestazione di taxisti, noleggiatori con conducente e titolari delle Apixedde. Chiedono che gli indennizzi milionari erogati dalla Regione già a dicembre arrivino nelle loro tasche: “Li attendiamo da mesi, sono più di cinquemila euro a testa che ci spettano per non aver quasi mai avuto clienti negli ultimi mesi per colpa dell’emergenza del Covid. Pretendiamo risposte e certezze dalla Camera di Commercio, è lei che deve girarci i soldi”, spiegano i manifestanti. Che raccontano di vite diventate, all’improvviso, molto difficili. Con crolli del fatturato sino al 70 per cento c’è chi ha difficoltà a garantire un’esistenza serena alle proprie famiglie. I manifestanti resteranno nel Largo sino alle 14: “Entro quell’ora speriamo di avere risposte chiare”.