I primi verdetti delle urne in Sardegna: ecco i 24 sindaci già eletti provincia per provincia

Ventiquattro sindaci verso la proclamazione in Sardegna, a urne ancora aperte, in paesi dove era stata presentata un’unica lista elettorale. In base alla legge, il quorum da raggiungere è del 40% dei votanti e del 50% di voti validi. In attesa dell’ufficialità, che arriverà dopo le 15 alla chiusura dei seggi, e salvo clamorose sorprese (difficile che la metà di chi è andato a votare abbia espresso un voto non valido), ecco i primi cittadini che dovrebbero già essere eletti nell’isola. Nel sassarese a Nughedu San Nicolò è stato riconfermato per altri 5 anni l’uscente Michele Carboni. Per la prima volta Monteleone Rocca Doria avrà un sindaco donna: si tratta di Giovannina Fresi che guidava la lista “Nuovi orizzonti per Monteleone Rocca Doria-Futuro e tradizione” composta per il cinquanta per cento da donne. Anche Ardara ha scelto la strada della continuità, confermando per il terzo mandato consecutivo Francesco Dui. A Muros è stato eletto Federico Tolu. Uno solo in Gallura il comune al voto con unica lista: Alà dei Sardi con Francesco Ledda alla guida. Nel Nuorese a Belvì ritorna un’amministrazione regolarmente eletta dopo un anno di commissario. Il nuovo sindaco sarà Maurizio Cadau, 37 anni, sostenuto dalla lista “Insieme per Belvì”. Quorum raggiunto anche a Borore con Salvatore Ghisu, a Gadoni con l’uscente Francesco Peddio, mentre Loculi ha scelto Alessandro Luche. A Ovodda è stata eletta la 36enne Ilenia Vacca, a Silanus confermato l’uscente Gian Pietro Arca, 45 anni. Volto nuovo a Talana dove il primo cittadino sarà il 47enne Christian Loddo mentre Triei ha scelto la continuità dando fiducia a Anna Assunta Chironi. Nell’Oristanese, il più piccolo comune della Sardegna, Baradili, sarà amministrato da una donna, Anna Maria Camedda. E donna sarà anche il neo sindaco di Bonarcado, la consigliera regionale della Lega Annalisa Mele. Marrubiu va a Luca Corrias, Scano Montiferro ad Antonio Flore. Nel Sud Sardegna, Fausto Piga è stato riconfermato sindaco di Barrali per la terza volta, a Villasalto eletto Leonardo Usai, a Decimoputzu Antonino Munzittu, a Selegas Alessio Piras e a Turri Martino Picchedda. Quorum raggiunto anche a San Nicolò Gerrei con Stefano Soro, Sant’Andrea Frius con Simone Melis, 33 anni, e Villaperuccio con Marcellino Piras.