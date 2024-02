I POOH ARRIVANO ALLA FORTE ARENA CON “AMICI X SEMPRE – ESTATE 2024”

Dopo il grande successo della tournée che li ha visti protagonisti negli stadi, arene e palasport di tutt’Italia nel 2023, i POOH si preparano ad incantare il pubblico della Forte Arena Sabato 10 Agosto 2024 alle ore21.

Inserito nel live tour “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, che conta oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia, il concerto si presenta come un affascinante viaggio nella grande bellezza italiana attraverso i successi senza tempo della band che ha segnato la storia della musica nel nostro Paese, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

“È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi.”

I biglietti per il concerto del 10 Agosto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA) sono già disponibili nei canali di vendita di Box Office Sardegna e Ticketone.

RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”.

I Pooh

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti. Hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Forte Arena

Un vero e proprio anfiteatro naturale sotto le stelle a Santa Margherita di Pula, a meno di 40 minuti da Cagliari, inaugurato nel 2016 dal Forte Village Resort per ospitare fino a 5000 persone. Uno spazio unico nel suo genere, dove le infrastrutture di supporto – palco e aree tecniche – sono state realizzate applicando i più avanzati principi della bio-edilizia nel totale rispetto dell’ambiente circostante. Nel corso degli anni, La Forte Arena ha ospitato star di fama internazionale come Sting, Andrea Bocelli, Mika, Tiziano Ferro, Anastacia e Roberto Bolle per citarne solo alcuni. Aperta al pubblico esterno, la Forte Arena è riuscita in pochi anni ad affermarsi come punto di riferimento per cultura e spettacolo nell’offerta turistica dell’Isola.