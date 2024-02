Carbonia, telecamere abusive per spiare i dipendenti: denunciata 49enne

Ieri a Carbonia, i Carabinieri della Stazione di Cortoghiana, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per installazione abusiva di telecamere sui luoghi di lavoro, una quarantanovenne del luogo, commerciante, nota alle forze dell’ordine. A conclusione di un’attività ispettiva compiuta presso il bar della donna è emerso che la stessa aveva installato quattro telecamere per il controllo dei dipendenti durante l’attività lavorativa. Tale procedura è vietata dallo statuto dei lavoratori e può essere posta in essere soltanto sulla base di un accordo sindacale o di un provvedimento di un’ autorità, come quella giudiziaria