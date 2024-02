Dorme in azienda a Sarroch dopo la lite in casa, Federico Massa ucciso dalle esalazioni del braciere

Il monossido di carbonio sprigionato da un braciere di fortuna che aveva acceso per riscaldarsi si è rivelato fatale per Federico Massa, 62enne di Selargius alla guida di una segheria a Macchiareddu, col fratello, dai primi anni Ottanta. Aveva deciso di andare a dormire in azienda dopo un litigio con la moglie, stando alla ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo della tragedia. I carabinieri hanno sentito il fratello e altri parenti per ricostruire le ultime ore di vita di Massa.

Una tragedia, quella avvenuta nella terza strada Macchiareddu-Grogastu. I soccorsi del 118 si sono rivelati inutili. Federico Massa era nato a Sarroch il 14 febbraio del 1962 ma da tantissimo tempo viveva a Selargius.