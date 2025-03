I pericoli degli incroci di Via Bacaredda: buche, pochi semafori e scarsa visibilità.

Dopo la notizia di ieri sull’incidente che ha coinvolto un autobus e una autovettura in via Bacaredda nei pressi del Mc’Donalds, é diventato ancora più evidente il pericolo rappresentato dagli incroci della strada.

Sono 12 in totale le ramificazioni di Via Ogtone Bacaredda. I primi 5 incroci, che partono dall’inizio della via e arrivano sino all’ex mercato di San Benedetto, mostrano diverse problematiche. Non sono regolati da nessun semaforo, offrono scarsa visibilità di giorno così come di notte a causa della scarsa illuminazione, la strada stessa presenta una serie di irregolarità con diverse buche.

Una situazione a cui va trovata una soluzione, sopratutto dopo l’ incidente di ieri che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.