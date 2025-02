Fumè è un micio del quartiere di Quartu Sant’Elena, zona via Paganini, via Pizzetti, via Gabriel, via Is Arenas, via S’ Arrulloni. Sono state indicato le vie segnando il perimetro, si chiede la collaborazione di tutti affinché controllino nei propri giardini, oppure nei parchetti interni.

È sparito nel nulla, nessuno lo ha più visto da 2 giorni, è castrato senza spunta dell’ orecchio, trattato con antiparassitario, ha il pelo semilungo, grigio chiaro a tratti con striature marcate più scure, sfumato di bianco, ai lati del mento il pelo è un pò più lungo.

Carattere docile ma un pò diffidente, si fa accarezzare ma non prendere in braccio.

Se avete notato l’ ingresso di un gatto simile, anche in altre città segnalatelo al 348 0941 632.

Se qualcuno lo ha preso perché effettivamente è un bellissimo gatto, date comunicazione al numero telefonico sopra indicato.

Ringraziamo per la collaborazione.