Quando si decide di aprire una pizzeria, la scelta delle attrezzature giuste è fondamentale per garantire efficienza, qualità e un servizio impeccabile ai clienti. Affidarsi a un partner esperto e affidabile come Neon Europa significa poter contare su un fornitore con oltre 60 anni di esperienza nel settore food, specializzato nella progettazione, fornitura, montaggio e assistenza post-vendita di attrezzature professionali. Ma non solo: Neon Europa si occupa anche di arredamento per locali, insegne luminose, cartellonistica e vetrofanie, offrendo una soluzione completa per chi vuole aprire o rinnovare la propria attività.