Mancano una manciata di ore alla prima serata del Festival di Sanremo. Come già noto, Carlo Conti sarà affiancato Antonella Clerici e Gerry Scotti in un inizio decisamente denso e ricco di musica in cui ascolteremmo tutte e 29 le canzoni in gara. Conti lo ha definito “il Festival dell’ amicizia” ma anche dell’emozione: bellissimo il momento in cui, a sorpresa di tutti, ha ricordato la madre che lo ha cresciuto da sola. Il papà di Conti, infatti, è scomparso quando il conduttore aveva solo 18 mesi. E la ricorda così, con la voce rotta dalle lacrime: “Mi ha cresciuto solo lei, perché ho perso mio padre a 18 mesi. Mi ha insegnato il rispetto. Nonostante facesse tanti lavori, non c’è stata una sera in cui la tavola non fosse apparecchiata, anche solo per due”. “Mia mamma non era una grande cuoca”, prosegue. “Avevo però una zia di Livorno che faceva un cacciucco eccezionale. E mi raccomando: si dice cacciucco non caciucco come sento spesso dire.” E conclude commuovendosi di nuovo:”Proprio adesso ho pensato che se a 18 mesi fosse morta mia mamma invece del mio babbo oggi non sarei qui, perché non avrebbe avuto la stessa grinta di una donna.”

In questo prima serata della kermesse attesissimo è lo show nello show di Jovanotti, che torna sul palco dopo un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dalle scene un anno e mezzo. “Un medley pazzesco”, assicura Conti, “ che inizierà da fuori, tutta Sanremo coinvolta con musicisti ovunque. Poi continuerà sul palco. Breve chiacchierata. Quindi canterà un brano del suo nuovo lavoro ‘ Il corpo umano’. Io e Antonella gli chiederemo spudoratamente dei biglietti per i suoi concerti. Jovanotti sarà a metà serata.”

Attesissimo anche il dopo dopo festival, con al timone Alessandro Cattelan e tre opinioniste fisse: Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e Alessandra Celentano. E al proposito della presenza della giornalista Lucarelli e della possibilità che Fedez non vada al dopo festival a causa delle recenti vicende, Cattelan chiarisce: “Il nostro non è un tribunale. Il nostro sarà un posto per divertirsi. Selvaggia è una persona intelligente, parla di mille cose. Quando l’ho chiamata non avevo idea che ci fossero Fedez, Lauro, Tony Effe. Le polemiche hanno sempre fatto parte di questo spettacolo. Sul gossip si dà la colpa a chi lo fa, ma forse dovremmo chiederci perché lo seguiamo noi.”

29 quindi le canzoni in gara, sui cui già si fanno i canonici pronostici come ogni anno. Questo il nuovo ordine di uscita dei cantanti: Gaia, Gabbani, Rkomi, Noemi e Irama. Quindi Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Olly, Elodie, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas, Modà, Clara , Fedez, Lucio Corsi, Bresh, Sarah Toscano, Joan Thiele, Rocco Hunt, Francesca Michielin, The Kolors.