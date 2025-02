I consigli di NEON EUROPA: come arredare un ristorante

Viale Elmas 183 Cagliari – tel 070 240 660

Quando si apre un ristorante o si rinnova un locale già esistente, l’arredamento gioca un ruolo fondamentale per creare un ambiente accogliente, funzionale e in linea con il concept della propria attività. NEON EUROPA, azienda storica attiva in Sardegna dal 1963, offre un servizio completo per la progettazione, la fornitura e il montaggio di arredamenti per ristoranti, garantendo soluzioni di alta qualità grazie ai migliori marchi nazionali.

Perché scegliere NEON EUROPA

Affidarsi a NEON EUROPA significa avere un unico partner di riferimento per tutto il progetto del tuo ristorante. La nostra azienda non si occupa solo di arredamento da interno e da esterno, ma anche di attrezzature professionali per la ristorazione, tra cui:

Cottura : forni, cucine, piani a induzione, friggitrici.

: forni, cucine, piani a induzione, friggitrici. Refrigerazione : frigoriferi, celle frigo, banchi refrigerati.

: frigoriferi, celle frigo, banchi refrigerati. Lavaggio : lavastoviglie industriali, lavabicchieri, lavelli.

: lavastoviglie industriali, lavabicchieri, lavelli. Preparazione: impastatrici, affettatrici, planetarie.

Inoltre: Insegne, cartellonistica e stampe digitali: per una comunicazione efficace del brand e della location.

Grazie alla nostra esperienza, garantiamo un servizio chiavi in mano, dalla progettazione al montaggio, semplificando la gestione del progetto e riducendo tempi e costi per il cliente.

Quale stile scegliere per il tuo ristorante?

L’arredamento di un ristorante deve riflettere il concept e la clientela di riferimento. Ecco alcuni stili di tendenza:

1. Classico ed elegante

Per un ristorante raffinato, consigliamo arredi in legno massello, sedute imbottite e colori neutri con dettagli in ottone o bronzo. L’illuminazione deve essere calda e soffusa per creare un’atmosfera intima.

2. Moderno e minimalista

Linee pulite, materiali come vetro e metallo e colori sobri sono perfetti per un ristorante moderno. Tavoli con finiture lucide o opache, sedie ergonomiche e luci LED a intensità regolabile sono ideali.

3. Industriale e urban chic

Perfetto per ristoranti trendy, lo stile industriale punta su mattoni a vista, elementi in ferro, legno grezzo e illuminazione a sospensione con lampade vintage.

4. Rustico e country

Ideale per trattorie e agriturismi, predilige legno, colori caldi e complementi d’arredo come travi a vista, sedute in vimini e decorazioni floreali.

5. Esotico e tematico

Se il tuo ristorante propone cucina etnica, l’arredamento dovrà richiamare le atmosfere del paese di riferimento, con colori vivaci, stoffe decorate e materiali naturali.

L’importanza dell’arredo da esterno

Se il ristorante dispone di un dehor o un giardino, è essenziale scegliere arredi resistenti agli agenti atmosferici senza rinunciare allo stile. NEON EUROPA propone tavoli, sedie, divanetti e ombrelloni delle migliori marche, garantendo resistenza e design.

Perché affidarsi a NEON EUROPA?

Con oltre 60 anni di esperienza in Sardegna, NEON EUROPA è sinonimo di affidabilità, qualità e professionalità. Offriamo soluzioni su misura per ogni esigenza, garantendo un servizio completo che va dall’arredamento alla fornitura di attrezzature professionali, fino alla realizzazione di insegne e stampe digitali per una comunicazione efficace.

Per scoprire tutte le nostre soluzioni, visita il nostro showroom o contattaci per una consulenza personalizzata. NEON EUROPA è il partner ideale per trasformare il tuo ristorante in un ambiente unico e funzionale!