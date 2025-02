I Consigli di NEON EUROPA: Arredo Bar Stile Industriale

Quando si tratta di arredare un bar con un look moderno e di carattere, lo stile industriale rappresenta una scelta di grande tendenza. NEON EUROPA, rivenditore ufficiale di Frigomeccanica, azienda leader italiana nell’arredamento per bar, offre soluzioni complete per la progettazione, la fornitura, il montaggio e l’assistenza post-vendita, garantendo un servizio a 360 gradi. Inoltre, grazie alla sua esperienza pluridecennale in Sardegna, NEON EUROPA fornisce attrezzature professionali per la ristorazione e realizza insegne luminose, cartelli e vetrofanie, rendendosi il partner ideale per ogni esigenza nel settore dell’ospitalità.

Come Deve Essere un Bar in Stile Industriale?

Lo stile industriale si distingue per il suo fascino urbano e contemporaneo, ispirato agli spazi delle vecchie fabbriche e magazzini. Ecco gli elementi chiave da considerare per creare un bar dal look industriale:

Materiali grezzi e robusti : Legno massello, metallo e cemento sono protagonisti indiscussi. L’uso di questi materiali dona un aspetto autentico e resistente.

: Legno massello, metallo e cemento sono protagonisti indiscussi. L’uso di questi materiali dona un aspetto autentico e resistente. Colori neutri e scuri : Toni del grigio, nero, marrone e metallo ossidato dominano la palette cromatica, spesso ravvivata da dettagli in rame o ottone.

: Toni del grigio, nero, marrone e metallo ossidato dominano la palette cromatica, spesso ravvivata da dettagli in rame o ottone. Illuminazione dal carattere deciso : Lampade a sospensione in metallo, faretti direzionali e tubi LED a vista esaltano l’atmosfera industriale e mettono in risalto i dettagli dell’arredo.

: Lampade a sospensione in metallo, faretti direzionali e tubi LED a vista esaltano l’atmosfera industriale e mettono in risalto i dettagli dell’arredo. Arredi funzionali ed essenziali : Banconi in acciaio o legno effetto vintage, scaffalature in ferro e sedute in pelle o metallo contribuiscono a creare un ambiente accogliente e professionale.

: Banconi in acciaio o legno effetto vintage, scaffalature in ferro e sedute in pelle o metallo contribuiscono a creare un ambiente accogliente e professionale. Elementi vintage e riciclo creativo: Oggetti di recupero, vecchie insegne luminose, tubature a vista e dettagli d’epoca aggiungono carattere e personalità all’ambiente.

Il Modello Container di Frigomeccanica: Un’Eccellenza per il Tuo Bar

Uno degli esempi più iconici di arredo in stile industriale è il modello Container di Frigomeccanica. Questo concept riprende l’estetica dei container marittimi trasformandoli in un bancone bar dal forte impatto visivo e altamente funzionale. Caratterizzato da materiali robusti, finiture metalliche e una versatilità unica, il modello Container è ideale per chi desidera un locale originale e moderno, senza rinunciare alla qualità e alla praticità.

NEON EUROPA: Il Tuo Unico Partner per un Bar di Successo

Con oltre 60 anni di esperienza in Sardegna, NEON EUROPA si distingue come un partner affidabile e competente per la realizzazione di bar e locali dal design accattivante. Dalla progettazione su misura alla fornitura di arredamenti e attrezzature professionali, fino alla creazione di insegne luminose e personalizzazioni grafiche, offriamo un servizio completo e curato nei minimi dettagli.

Se stai pensando di rinnovare il tuo bar o di aprire una nuova attività con un arredo industriale esclusivo, affidati a NEON EUROPA. Contattaci per una consulenza e scopri come possiamo trasformare il tuo progetto in realtà!

