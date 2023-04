I cafoni eterni dei parcheggi a Cagliari: “Al Poetto occupano tutti gli stalli per noi disabili”

Sono quattro e tutti occupati da chi può camminare sulle proprie gambe, vedere tutti i colori del mondo e muoversi autonomamente. Al Poetto di Cagliari i parcheggi per disabili realizzati dal Comune davanti al Capolinea sono in balìa dei cafoni che, senza nessuna autorizzazione, li occupano. A denunciare il brutto andazzo è una non vedente 41enne, Maria Franca Sella: “Ogni fine settimana è sempre la stessa storia. Il Comune ha creato dei parcheggi per disabili di fronte al Capolinea Beach al Poetto ed ogni volta è quasi impossibile parcheggiare perché si mettono macchine o di traverso, o sopra senza contrassegno o addirittura in posizione opposta rispetto alla direzione segnalata.

Ho chiamato più volte i vigili ma a quanto pare nessuno impara almeno il buon senso di non creare disagi a chi ha diritto a quei parcheggi stessa storia”.

La donna ha anche lasciato dei bigliettini sui tergicristalli: “Non sono arrivati a niente, i barbari e gli incivili continuano ad avere gioco facile”.