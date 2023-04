Cagliari, raffica di pedane nel Corso: “Parcheggi in meno con via Roma e viale Trieste nel caos”

Tre pedane in fazzoletto o poco più di terra, nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari, per altrettanti locali. Il privato chiede e gli uffici delle Attività Produttive approvano, per la rabbia dei residenti di Stampace. Ci sono parcheggi in meno proprio in parallelo ai lavori in via Roma e viale Trieste. Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti, ha fatto un accesso agli atti e ha avuto la conferma, direttamente dagli uffici, che le tre pedane arriveranno molto presto nel tratto del Corso più vicino al viale Merello: “Parcheggi in meno e che non possiamo recuperare altrove. Ho chiesto all’assessore Sorgia, mi ha detto che le concessioni le hanno rilasciate gli uffici. Le nostre auto dovremo metterle nella sua camera da letto?”.

“Ha detto che le decisioni sono prese dai tecnici, così scopriamo che vengono rilasciate autorizzazioni a discapito dei cittadini. Con via Roma e viale Trieste in queste condizioni c’è da mettersi le mani in testa”, attacca Costa. “Siamo nelle mani di nessuno, sempre più abbandonati.”