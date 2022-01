Folla all’hub di San Gavino Monreale per i vaccini, lunghe code: “Disagi per i disabili”

Folla all’hub di San Gavino Monreale per i vaccini. Sin dalla prima mattina si è creata una lunga fila, centinaia di persone attendono di poter ricevere la prima, la seconda o la terza dose del vaccino contro il Covid. Le foto, spedite alla nostra redazione da Alessandro Marongiu, ben rappresentano la situazione: tutti in attesa, all’aperto, in una mattinata decisamente fredda: “Fila lunghissima all’hub vaccinale di San Gavino Monreale, tra chi aspetta la prima, la seconda e la tersa dose. Ci sono disagi per i disabili”, denuncia il lettore. I tempi di attesa per ricevere la dose non sarebbero brevi.