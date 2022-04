Hotel e yacht di lusso con maxi piazza al porto di Cagliari: “Arriveranno tanti clienti con barche prestigiose”

Scogli non ce ne sono più, ormai il countdown è partito: la rivoluzione del waterfront di via Roma a Cagliari è dietro l’angolo. Dopo l’addio della Marina militare alle aree portuali nella strada-cartolina della città, le carte ufficiali per la modifica totale della vecchia Stazione marittima sono pronte. Nuovo hotel al porto con la piscina panoramica in cima a tre piani dove ci sarà, quasi, di tutto, inclusa Spa e una club house. “Siamo nella fase di pubblicazione del bando per il progetto ed entro l’inizio dell’estate avremo il nome del vincitore”, annuncia, in esclusiva a Casteddu Online, Massimo Deiana, il presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sardegna. Due o tre mesi al massimo e, poi, in autunno, inizieranno i lavori: “Dureranno 24 mesi, si tratta di un investimento di 28 milioni di euro. Entro il 2024 sarà assolutamente tutto pronto. I lavori saranno fatti per lotti”. Il primo prevede “la riqualificazione della piazza fronte mare. Sarà moderna e tutta nuova e comporterà un cambio della viabilità. Non ci sarà più il parcheggio disordinato che c’è oggi”. Poi, col secondo lotto hotel, Spa, centro servizi e tutte le rifiniture: “La nautica da diporto moderna ha bisogno di servizi per accontentare una clientela di livello medio-alto. Le imbarcazioni che ospiteremo saranno prestigiose e le più belle”. E l’arrivo dei “re” delle barche e dei maxi yacht “porterà un indotto economico importante per tutta la città. Cagliari si candida, sia per la bellezza del posto che per il suo nuovo waterfront, a ospitare barche di alto livello”.

Il progetto per l’hotel con piscina panoramica, Spa, centro servizi e la piazza fronte mare tutta nuova è stato imbastito dall’Ati Marina di Porto Rotondo, insieme alla Marina di Monte Carlo e Dubai. Giugno 2021 era stato il mese entro il quale la Regione, eventualmente, avrebbe dovuto muovere obiezioni. Non ne sono arrivate, e il “silenzio” ha avuto lo stesso valore del via libera definitivo. Ora bisogna solo attendere settembre, al massimo ottobre, per vedere i primi operai in azione per realizzare quello che sarà il nuovo “porto sicuro” e “dorato” dei signori del mare.