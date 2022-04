Fiocchi anche a bassa quota, nevicata a Dolianova e nel Medio Campidano

Fiocchi di neve a bassa quota: da Dolianova al Medio Campidano si susseguono le immagini che immortalano il bizzarro tempo che, da ieri, “congela” la Sardegna.

Non si placa l’ondata di mal tempo che imperversa sull’isola: da questa mattina non solo freddo e gelo, bensì pioggia, grandine e, addirittura, qualche fiocco di neve si abbattono da Nord a Sud dell’isola. Decine le segnalazioni e i post pubblicati sui social network che ritraggono i candidi fiocchi: a Dolianova, e zone limitrofe, per qualche minuto ha nevicato. L’inverno ad aprile, insomma: sole e temperature miti sono solo un miraggio in queste ore ma già da domani, dicono gli esperti, il tempo dovrebbe iniziare a migliorare.