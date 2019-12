“Hanno speso su Amazon i soldi per i bimbi malati del Microcitemico di Cagliari, scoprirò chi è stato”

Viso fermo, voce decisa. E tanta, tanta amarezza: è quella che traspare dal volto e dalle parole di Claudia Lai Nainggolan, moglie del Ninja rossoblù. Da qualche giorno ha imbastito una raccolta fondi per i bimbi malati del Microcitemico, mettendo all’asta alcune maglie dei giocatori del Cagliari e di altre squadre. Poco meno di quattromila euro già finiti in una carta prepagata, poi la scoperta choc: “Mentre sono in ospedale a cercare di raccogliere fondi per i bambini c’è chi prova a fare acquisti con Amazon. Comunque, io ho contatti ovunque, cercherò di scoprire chi è stato e vi prometto che avrà una bellissima sospresa questa persona”, afferma la Nainggolan.