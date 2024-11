Halloween a Quartu, fiamme al portone della Chiesa di San Francesco d’Assisi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La notte del 31 ottobre, i carabinieri del Radiomobile di Quartu Sant’Elena sono intervenuti in Via del Transatlantico presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, dove si era sviluppato un principio di incendio che ha danneggiato una porzione del portone d’ingresso del luogo di culto. Le cause dell’incendio sono da ricondurre ad un atto vandalico compiuto da ignoti durante i festeggiamenti notturni per la festività del 1° novembre.