Serramanna, aggredisce la compagna ma lei riesce a chiamare il 112: arrestato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In arresto nella notte un uomo di 49 anni, residente a Serramanna, accusato di maltrattamenti in famiglia. L’arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di intervento giunta al numero di emergenza: la vittima, nonostante il contesto di violenza, è riuscita a chiamare e chiedere aiuto, permettendo l’intervento tempestivo dei carabinieri di Sanluri.