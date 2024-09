Ha violentato una bambina, condannato il cuoco Antonino Demelas: 30 anni di carcere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Antonino Demelas, 72 anni, è stato condannato per abusi sessuali su una minore a trent’anni di carcere. Per i giudici del tribunale di Oristano Cristiana Argiolas, Serena Corrias e Andrea Bonetti, che hanno accolto le richieste dei pm Armando Mammone e Andrea Chelo, il cuoco di Mogorella si è reso responsabile di uno tra i più torbidi fatti, ovvero violentare una bimba di nemmeno dieci anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Libero Pusceddu, si trova già dietro le sbarre per una condanna, a 11 anni, legata a una violenta rapina commessa qualche anno fa in provincia di Cagliari, esattamente a Selargius. Un blitz in casa di un cittadino che si era trasformato anche in un brutale pestaggio. Antonino Demelas è stato anche indagato per femminicidio e soppressione di cadavere per la scomparsa dell’ex compagna, Marina Castangia. Il corpo della donna, residente a Cabras, non è mai stato trovato e così, successivamente, dalla Procura era arrivata la richiesta di archiviazione.

MA, in parallelo, sono andati avanti indagini e verifiche per il caso della violenza sessuale. Antonino Demelas prima era solo indagato e accusato del reato, ora è stato condannato. Oltre al racconto della stessa vittima e a tracce di Dna, è stata fondamentale anche una perizia ginecologica che ha sgombrato il campo da possibili ulteriori dubbi.