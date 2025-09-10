Coltivava marijuana nella sua casa di Quartu. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per l’ipotesi di reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso di un’attività antidroga, gli investigatori dei Falchi della squadra mobile hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana ben nascosta nell’abitazione di un sessantenne quartese, composta da numerose piante di circa 3,5 metri d’altezza, oltre ad altre piante in fase di essicazione e 100 grammi di sostanza stupefacente pronta per la vendita.

L’area era stata allestita con cura, dotata di strumenti per l’essiccazione e la lavorazione delle piante, a conferma di un’attività di coltivazione organizzata. L’uomo, con precedenti analoghi, è stato tratto in arresto che, a seguito di convalida dell’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.