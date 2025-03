Terribile incidente sabato sul tratto lagunare tra Ca’ Noghera e Torcello, di fronte l’aeroporto di Venezia. Una barca con a bordo tre persone si è scontrata contro una briccola in legno per la segnalazione dei canali.

Nell’impatto è morta la pugliese Anna Rita Panebianco, manager del Caffè Florian di Piazza San Marco. La 56enne avrebbe battuto violentemente la testa. Per lei purtroppo sono stati inutili i lunghi tentativi di rianimazione. Salvi i due 45enni presenti sull’imbarcazione con la manager, attualmente ricoverati all’ospedale Civile di Venezia. Non sarebbero in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, a dare l’allarme è stata una barca di passaggio, che ha avvertito il 118 di ciò che stava avvenendo. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri del nucleo natanti.