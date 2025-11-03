Guspini, addio ad Attilio Mocci, 49 anni: era in viaggio per comperare le pizze per il compleanno del figlio.

Una tragedia quella avvenuta questa sera lungo la Strada Provinciale 65, al chilometro 0+400.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo è uscito di strada terminando la corsa in un terreno adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per il conducente non c’è stato nulla da fare.

In paese la notizia ha rattristato tutti, un doloro troppo grande per la perdita del caro concittadino.