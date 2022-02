Guerra, il cuore d’oro della Sardegna: via alla raccolta di fondi e beni di prima necessità per il popolo ucraino

Denaro e beni di prima necessità per il popolo ucraino. Via alla raccolta. Con un comunicato a firma del console Anthony Grande, il consolato onorario della Sardegna informa che allo scopo di gestire l’emergenza in atto è stata istituita l’unità di crisi per avviare in tempi stretti una raccolta di donazioni economiche e di beni di prima necessità a favore del popolo ucraino.

Al fine di garantire durante il periodo d’emergenza la cooperazione con le autorità regionali amministrative e sanitari, il consolato invita tutti i comuni, le associazioni e privati tutti alla registrazione dei cittadini ucraini in ingresso nel territorio regionale presso il Consolato della Sardegna di Cagliari.

Per gestire e coordinare le molteplici azioni nel corso e censire tutte le attività, si chiede a tutte le associazioni enti e cittadini che in maniera autonoma desiderano collaborare di rivolgersi ai seguenti contatti: cellulare + 39 3343607104, mail emergenza@consolatoucrainasardegna.it Sede unità di crisi – via Santa Margherita 51, Cagliari. La gestione delle donazioni sarà a carico del consolato.

Liiban per le donazioni e ulteriori informazioni sul sito www.consolatoucrainasardegna.it