Assemini, il messaggio di pace del piccolo Marco: “Fermate la guerra in Ucraina”

Assemini, un bimbo porta un messaggio di pace in consiglio comunale. Marco Porcedda 11 anni di Assemini, è stato incaricato dai bambini dell’associazione “oratorio San Pietro” di Assemini, di consegnare alla sindaca, quindi a tutti i cittadini, un disegno realizzato per invocare la pace in Ucraina e dire no alla guerra e a ogni forma di violenza. Tra i messaggi dei bimbi, anche un pensiero scritto in cirillico per rimarcare la vicinanza e la solidarietà alla comunità Ucraina presente nella cittadina e a tutti coloro che stanno vivendo il dramma della guerra. È intervenuta la sindaca Licheri, la consigliera Stara e via via quasi tutti i consiglieri di minoranza. “La pace è un valore che purtroppo non si può mai dare per scontato, bisogna lottare per conquistarla e per salvagiardarla nel tempo. Soprattutto è un valore che è importante praticare nella vita, anche in quelle forme di comunicazione che spesso, vedono un uso violento delle parole, come spesso accade sui social network per esempio”. Così ha dichiarato Gigi Garau esponente del Partito Sardo d’Azione in Consiglio comunale.