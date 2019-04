Guerra del latte in Sardegna, la Coldiretti applaude Salvini: “Siamo a un passo dalla soluzione”

Matteo Salvini interviene anche sul tema caldissimo del prezzo del latte, durante l’assemblea alla Fiera: “Siamo arrivati a quota settantaquattro centesimi, siamo quasi alla soluzione” di un euro al litro. “Ringrazio le Forze dell’ordine, sui blocchi stradali dei pastori hanno fatto rispettare la legge e hanno, contemporaneamente, portato rispetto verso chi protestava. Non penso che buttare il latte sia semplice, questo vale per l’olio, il vino, il grano e le arance. È come il sangue della fatica di un padre, bisogna sempre ricordarselo”, dice il ministro. E dall’assemblea della Coldiretti fioccano applausi.

E il presidente regionale, Battista Cualbu, omaggia Salvini con un dono simbolo della Sardegna, “sa Bertula”. Cualbu aggiunge che “la Regione deve rompere i silos e favorire le programmazioni di filiere. I comparti stagni indeboliscono la nostra agricoltura: penalizzano innanzitutto gli estremi, produttore e consumatore, e quindi la Sardegna. Il prodotto interno lordo vendibile agroalimentare in Lombardia e Veneto è di 6 miliardi di euro, in Sardegna siamo fermi a 1,4 miliardi ma ci sono ampi margini di crescita. Coldiretti Sardegna propone uno sviluppo di filiera, garantendo i giusti pesi, il valore economico e la crescita sociale a tutti gli attori, dal campo alla tavola”.