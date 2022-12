Guerra al lancio dei rifiuti dal finestrino con le videotrappole per incivili a Cagliari e hinterland

E’ lo sport preferito dagli incivili: il lancio dei rifiuti dai finestrini dell’auto. Per evitare la seccatura della differenziata, per togliersi dai piedi le buste di rifiuti, ma fondamentalmente perché chi lo fa è totalmente privo di senso civico e rispetto. Ma la pacchia è finita, almeno si spera: con le 39 videotrappole piazzate in tutta la città metropolitana di Cagliari, la posizione viene cambiata ogni due settimane, gli incivili hanno vita breve. Oggi i sindaci della città metropolitana con i comandanti delle polizie municipali hanno fatto il punto, con il resoconto delle discariche scoperte e dei trasgressori individuati da agosto a oggi. Molte le sanzioni già elevate nel test che ha riguardato dallo scorso agosto i comuni di Quartu, Maracalagonis, Assemini e Selargius, con i riflettori puntati soprattutto sulle aree protette di Santa Gilla e Molentargius. L’obiettivo – è stato spiegato – è allargare le verifiche con l’aiuto della centrale di controllo e delle tecnologie già usate dalla Città metropolitana in tutti i 17 centri dell’area del Cagliaritano, in un mix di controllo e prevenzione.