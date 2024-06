Guasila, il monte San Mauro incenerito dalle fiamme: decine di ettari rasi al suolo dal grosso incendio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Guasila – Il monte San Mauro incenerito dalle fiamme, decine di ettari rasi al suolo a causa del grosso incendio che ieri ha aggredito il territorio: fiamme ancora ben visibili durante la notte, rabbia e sconcerto da parte dei cittadini che, mettendo a disposizione pozzi e riserve idriche, hanno contribuito alle operazioni di spegnimento del fuoco. Tanti i campi di grano andati in fumo, mangiati dalla furia delle fiamme che, alimentate dal forte vento, hanno messo in azione la flotta aerea regionale. Due elicotteri e numerose squadre di volontari giunti anche da Quartu Sant’Elena per dare supporto agli uomini di Forestas: una sinergia di forze contro il nemico che colpisce soprattutto in estate, quasi sempre roghi di origine dolosa o causati da azioni imprudenti dell’uomo. Un mozzicone di sigaretta lanciato dal finestrino dell’ auto in corsa, sterpaglie da bruciare possono causare un danno ingente all’ambiente già sofferente, come questo di Guasila. E la stagione estiva è appena iniziata.