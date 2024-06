Cagliari, drammatico omicidio a San Michele: il marito ammazza a coltellate la moglie più giovane di 18 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un drammatico omicidio a coltellate. Ancora a Cagliari. Questa volta la vittima è una moglie, 18 anni in meno del marito, nel cuore del quartiere di San Michele. Siamo in via Podgora, uno degli avamposti del disagio sociale. La Volanti confermano che un uomo di 77 anni ha appena ammazzato la moglie di 59 anni, dopo una lite fatale, nei primi giorni di vero caldo in città. Le notizie nella notte sono ancora frammentarie, si tratta di un altro delitto choc dopo quelli delle scorse settimane: un marito che uccide la moglie, inutile l’intervento delle ambulanze del 118, l’uomo è stato fermato dalla Polizia e nelle prossime ore sarà sottoposto a interrogatorio. Cagliari città della violenza, stavolta però l’atroce omicidio potrebbe essere stato dettato da un litigio, magari l’ennesimo, banale litigio, Dopo l’assassinio dentro il Donegal, una coltellata fatale per ammazzare il buttafuori del locale dentro il bagno. Dopo la mamma trucidata a Sinnai dal figlio, sempre con una coltellata fatale, per un litigio banale. Ora un femminicidio nel quartiere popolare di Cagliari, sul quale oggi sarà tutto più chiaro.