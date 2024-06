Allarme cervi sulle strade a Pula, lunedì incontro con prefetto e assessore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pula – Allarme cervi sulle strade, incontro urgente con il Prefetto e con l’Assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi lunedì mattina, il Comune: “È arrivato il momento di farsi carico del problema e trovare delle soluzioni condivise”.

Dopo la tragedia nella quale ha perso la vita un turista milanese, il Sindaco Walter Cabasino ha chiesto, come anticipato da Casteddu Online ( https://www.castedduonline.it/centauro-morto-nello-schianto-con-un-cervo-a-pula-e-allarme-rosso-una-parte-degli-animali-va-trasferita/ ), un incontro urgente con i vertici preposti al fine di trovare delle soluzioni concrete e mirate alla risoluzione della problematica che, da anni, coinvolge i territori non solo di Pula bensì anche di Sarroch, Capoterra, Settimo San Pietro. La tematica è già stata ampiamente denunciata in svariate situazioni, a causa dei numerosi incidenti stradali: questa volta, purtroppo, è rimasto vittima un uomo che, a bordo di uno scooter, ha impattato contro il grosso animale. Scendono dai monti, soprattutto in questo periodo, perché hanno fame: si spostano in cerca di cibo senza sapere che, lungo le strade, possono andare in contro alla morte e causare seri danni a veicoli e conducenti e passeggeri che non riescono ad evita l’impatto con gli animali. Lunedì il confronto il prefettura, al fine di predisporre un piano per risolvere il pericolo.