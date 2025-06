Grosso incendio a San Giovanni Suergiu, nella località di Is Urigus case circondate dal fuoco: cittadini in allarme, in volo anche gli elicotteri per domare le fiamme. Pomeriggio di forte apprensione per il territorio del Sulcis Iglesiente che combatte contro un grosso incendio alimentato dal forte vento. Sul posto sono presenti le squadre a terra e quelle aeree per limitare i danni e spegnere le alte fiamme che stanno divorando decine di ettari. Apprensione per i residenti che scrutano con timore l’avanzare del fuoco e sono pronti ad evacuare le case.