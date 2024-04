Grosso incendio a Monserrato, campi e rifiuti in fiamme: tanto fumo da via Riu Mortu a viale Marconi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un vasto incendio è scoppiato a Monserrato, non distante dal confine con Selargius, nella via Riu Mortu, la strada che collega i due paesi con il viale Marconi. Le fiamme, anche alimentate dal vento hanno colpito alcuni canneti e terreni, oltre a rifiuti, a poche decine di metri da alcune abitazioni, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o a cose, anche se la paura è naturalmente tanta. A dare l’allarme sono stati vari automobilisti che hanno subito chiamato il 115. Sul posto sono piombate ben tre squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare il maxi rogo e bonificare tutta l’area.