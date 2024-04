Cagliari, lutto nel mondo del sociale: è morta la presidentessa dell’associazione “Socialismo diritti riforme”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lutto nel mondo del sociale, a Cagliari. È morta a 73 anni Paola Melis, presidentessa dell’associazione “Socialimo diritti riforme”, realtà che da tantissimo tempo si batte per i diritti degli ultimi, con un occhio di riguardo per le tante, troppe situazioni di criticità che si vivono dentro le carceri della Sardegna. Un passato da agente assicurativa, per decenni si è impegnata in varie realtà: oltre a Sdr anche per i bambini della Lega del Filo d’Oro, la Fidapa di Cagliari distrettuale e nazionale, il Rotary di Quartu Sant’Elena che le è valso la Paul Harris, uno dei riconoscimenti più importanti del mondo rotariano. Nel 2022 aveva conquistato il premio “Solidarietà donna”. Lascia il marito, Franco Tidu, e tantissimi amici e colleghi. Stava male da tempo, stando a quanto si apprende aveva avuto un ictus e, successivamente, aveva dovuto lottare contro varie patologie. Si è spenta in uno dei letti del reparto di Medicina del Brotzu. Per la Fidapa Cagliari, oltre che per l’associazione socialista, aveva ricoperto il ruolo di presidentessa, organizzando tanti eventi dalla chiara e forte impronta sociale.

Tra i tanti che la piangono c’è Maria Grazia Caligaris, ex presidentessa e socia fondatrice di Sdr: “Un grave lutto ha colpito l’associazione. Ci ha lasciato Paola Melis, presidentessa dell’associazione e cara amica dei diritti. Al marito Franco Tidu, ai suoi familiari e a Denise le nostre condoglianze. Ciao Paola, grazie per la tua generosità”.