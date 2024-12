Tragedia poco fa a Sassari, in via Cilea, nel quartiere Santa Maria di Pisa. Due donne sono state investite da un’auto nel pomeriggio e una di loro purtroppo è morta. La vittima, Rita Secchi, aveva 76 anni. L’altra che invece è sopravvissuta all’impatto si trova ricoverata in rianimazione all’ospedale all’Ospedale Santissima Annunziata.

Da chiarire la dinamica del sinistro e sono tuttora in corso i rilievi di rito da parte delle forze dell’ordine.