Ancora un incidente sulla Statale 130 verso Iglesias, vicino Domusnovas. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente si è ribaltato con la sua vettura, riportando gravi traumi. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso al Brotzu di Cagliari in gravi condizioni. Sul posto la polizia stradale per i rilievi di rito è il ripristino della normale viabilità.