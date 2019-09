Grave incidente a Escalaplano, moto contro auto: motociclista in gravi condizioni al Brotzu. Si tratta di un giovane ventenne, un turista tedesco che stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella nostra Isola. L’uomo si trova al Brotzu dove è arrivato in codice rosso a bordo dell’elisoccorso del 118. nell’impatto tra auto e moto è finito sull’asfalto riportando diverse lesioni. (notizia in aggiornamento)