Grande festa a Uta, vinti ben 273.318,08 al Superenalotto: con un sistema di quattro carature studiato dal papà del titolare ben 30 anni fa, è stato portato a casa un bel bottino.

Felicissimo il titolare Stefano Usai: “La prossima vincita? Speriamo sia maggiore” racconta a Casteddu Online.

Il sistema è stato realizzato e centrato al Ramses bar, i quattro fortunati che hanno giocato le quote intascano circa 60 mila euro a testa. Una bella notizia, insomma, che porta un pò di ristoro in questo periodo in cui con difficoltà si fanno i conti ogni fine mese. Ieri nessun 6 è stato centrato, un solo 5 e questa maxi vincita che accontenta ben 4 famiglie.